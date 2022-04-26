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Twitter'ı satın alan Elon Musk'ın platforma 'düzenleme' butonu getirmesi bekleniyor

Haberler.com - Uğur Birdal - Dünya
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Ünlü milyarder Elon Musk'ın 44 milyar dolar karşılığında Twitter'ı satın almasın ardından gözler sosyal medya platformunda yapılacak değişikliklere çevrildi. Musk, daha önce de hesabından duyurduğu üzere hatalı yapılan paylaşımlar için platforma bir "düzenleme" düğmesi ekleyecek.

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı satın alması tüm dünyada geniş yankı buldu. Yaşanan gelişmenin ardından bu kez Twitter'da ne gibi değişiklikler olacağı merak konusu oldu.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, 44 milyar dolara Twitter'ın yeni patronu oldu. Musk şimdiden platformda yapacağını değişikliklerin ipucunu verdi. Twitter'dan önce yüzde 9,2 hisse satın alan Musk, "Düzenleme (edit) butonu istiyor musunuz" diye bir anket düzenlemişti.

Kullanıcıların uzunca bir süredir beklediği özellik, tweet'lerde hata olması durumunda silip yeniden paylaşmak yerine düzenleme imkanı sağlayacak. Twitter da bu özellik üzerinde çalışıldığını duyurmuştu. Platformdaki ilk değişiklik bu olabilir.

Twitter'ı satın alan Elon Musk'ın platforma 'düzenleme' butonu getirmesi bekleniyorElon Musk'ın düzenleme düğmesi ile ilgili yaptığı anket

Musk'ın geçmişte gündeme getirdiği bir başka nokta da Twitter'ın toplumu şekillendirmekteki rolüyle yani algoritmayla ilgili.

Geçen haftalarda bir TED konferansında konuşan Musk, platformun algoritmasını 'açık kaynak' modeline dönüştürmeyi planladığını anlatmıştı. Açık kaynak kodlu algoritmayla kullanıcılar, timeline sayfalarında hangi paylaşımların öncelikli hale geldiğini ve bunları üst sıralarda karşısına çıkaran özelliklerin kodlarını görebilecek.

Musk, bu yöntemin "Bazı tweetlerin, neler olup bittiği bilinmeden gizemli bir şeklide öne çıkarılması ya da geride bırakılması" modelinden daha iyi olduğunu savunuyor. Ancak Musk buna dair ayrıntı vermemişti.

Platformun kurucularından olan Jack Dorsey de buna destek vermişti: "Hangi algoritmanın kullanılacağı (ya da kullanılmayacağı) herkese açık olmalı."

Haberler.com / Uğur Birdal - Dünya

Elon Musk, Twitter, Teknoloji, Dünya, Haberler

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