Twerk yapan kadın, kalçasının alev almasıyla hayatının şokunu yaşadı

Afrika'daki bir gece kulübünde meydana gelen olay, izleyenlerin tüylerini ürpertti. Gece kulübünde twerk yapan bir kadın, şarkıcının üzerine alkol dökmesi, ardından ise arkadaşlarının alkolü ateşlemesiyle birlikte alevler içerisinde kaldı.

CAN HAVLİYLE ŞORTUNU ATTI

Bir anda neye uğradığını şaşıran kadın, bir süre üzerindeki alevi söndürmeye çalıştıktan sonra çareyi şortunu çıkarmakta buluyor. Bu sırada çevredekilerin de endişe içerisinde olan biteni izlediği görülüyor.