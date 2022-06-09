Tuzak kurdukları boz ayıyı bomba ile havaya uçurup o anları kayda aldılar - Haberler

Tuzak kurdukları boz ayıyı bomba ile havaya uçurup o anları kayda aldılar
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Rusya'da boz ayının sürekli olarak çalışma alanına girmesinden rahatsız olan işçiler, ayıyı kurdukları bombalı tuzakla havaya uçurdu. Cep telefonu kamerasına da kaydedilen o anlar Rus polisini harekete geçirdi.
Rusya'nın Yakutistan bölgesinde gelen bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre bölgede çalışan işçiler, boz ayının sürekli olarak çalışma alanına girmesi sebebiyle rahatsız oldu.
AYIYI HAVAYA UÇURUP O ANLARI KAYDETTİLER
Ayıyı öldürme kararı alan işçiler, av tüfeği yerine bomba kullanmayı tercih etti. Olay anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Rus polisinin, olaya ilişkin soruşturma başlattığı ve bomba yapanları terör şüphesiyle aradığı bildirildi.