Tuzak kurdukları boz ayıyı bomba ile havaya uçurup o anları kayda aldılar - Haberler

Rusya'nın Yakutistan bölgesinde gelen bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre bölgede çalışan işçiler, boz ayının sürekli olarak çalışma alanına girmesi sebebiyle rahatsız oldu.

AYIYI HAVAYA UÇURUP O ANLARI KAYDETTİLER

Ayıyı öldürme kararı alan işçiler, av tüfeği yerine bomba kullanmayı tercih etti. Olay anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Rus polisinin, olaya ilişkin soruşturma başlattığı ve bomba yapanları terör şüphesiyle aradığı bildirildi.