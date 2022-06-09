Tuzak kurdukları boz ayıyı bomba ile havaya uçurup o anları kayda aldılar - Haberler

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Tuzak kurdukları boz ayıyı bomba ile havaya uçurup o anları kayda aldılar

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Dünya
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Rusya'da boz ayının sürekli olarak çalışma alanına girmesinden rahatsız olan işçiler, ayıyı kurdukları bombalı tuzakla havaya uçurdu. Cep telefonu kamerasına da kaydedilen o anlar Rus polisini harekete geçirdi.

Rusya'nın Yakutistan bölgesinde gelen bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre bölgede çalışan işçiler, boz ayının sürekli olarak çalışma alanına girmesi sebebiyle rahatsız oldu.

AYIYI HAVAYA UÇURUP O ANLARI KAYDETTİLER

Ayıyı öldürme kararı alan işçiler, av tüfeği yerine bomba kullanmayı tercih etti. Olay anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Rus polisinin, olaya ilişkin soruşturma başlattığı ve bomba yapanları terör şüphesiyle aradığı bildirildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

Rusya Dünya Haberler

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Yorumlar (10)

Mr. DK 67KDZ 74:

Allahtan korkun be bune ne yauv,visdansizlar sizi,Allah Teala sizi bildigi gibi yapsin emi!!!

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Mehmet :

İnsanlara saldırıp yaralayan/öldüren ayılar genellikle öldürülüyor. Yoksa daha kolay bir av olduğu için doğrudan insan yemeye başlıyorlar. Videodaki ayı çok iri. Tüfekle vurulsa hafif bir yara ile kaçar. Bomba ne derece vicdani tartışılır ama etkin olduğu kesin.

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Samet Aslan:

İnsanoğlu ne zalim bii yaratık...Allah onu da yaratmış ve bu dünyada birlikte yaşıyoruz.Onların yaşam alanlarına giren biziz

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