Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhamedov'a Onur Nişanı Verildi

Türkmenistan Milli Lideri Gurbanguli Berdimuhamedov, Tacikistan'da düzenlenen törende 'Orta Asya Devlet Başkanları Onur Nişanı'na layık görüldü. Berdimuhamedov, ödülü Türkmenistan'ın bölgedeki dostluk ve kardeşlik ilişkilerine verdiği katkı ve tarafsızlık politikasına olan destek nedeniyle aldığını belirtti.

Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'a, Tacikistan'da "Orta Asya Devlet Başkanları Onur Nişanı" verildi.

Türkmenistan Devlet Haber Ajansının (TDH) haberine göre, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhamedov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın daveti üzerine Tacikistan'a iş ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette, Berdimuhamedov'a "Orta Asya Devlet Başkanları Onur Nişanı" takdim edildi.

Duşanbe'deki Hasri Millat Sarayı'nda yapılan takdim töreninde konuşan Berdimuhamedov, onur nişanına layık görüldüğü için içten şükranlarını sundu.

Bu ödülün Türkmen halkına duyulan büyük saygının bir göstergesi olduğunu kaydeden Berdimuhamedov, bunu Türkmenistan'ın Orta Asya ülkeleri arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesine yaptığı katkının tanınması ve bölgede barış ile güvenliği artırmayı amaçlayan tarafsızlık politikasına verilen destek olarak değerlendirdi.

Ayrıca Berdimuhamedov, Duşanbe'de yapılan görüşmeler sonucunda alınan kararların, kardeş ülkeler ve halklar arasında dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra birliğin sürdürülmesinde önemli bir adım olacağına kuvvetle inandığını vurguladı.