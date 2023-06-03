Türkmenistan'da Dünya Bisiklet Günü kutlandı

Türkmenistan'da 3 Haziran 'Dünya Bisiklet Günü' dolayısıyla bisiklet turu yapıldı. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, bakanlar, diplomatik misyonlar ve öğrencilerin katıldığı tur, başkent Aşkabat'ta gerçekleşti.

Türkmenistan'da 3 Haziran "Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla bisiklet turu yapıldı.

Başkent Aşkabat'ta düzenlene bisiklet turuna, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Bakanlar Kurulu başkan yardımcıları, bakanlıklar ve bağlı kuruluşlardan yetkililer, ülkedeki diplomatik misyon ve uluslararası kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Sabah saatlerinde başkent Aşkabat'taki Bisiklet Anıtı'nda başlayan tur, Ruhuyet Sarayı'nda son buldu.

Berdimuhamedov, gün dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkmen halkına sağlık, sıhhat ve refah diledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Türkmenistan'ın girişimleriyle 2018'de 3 Haziran'ı "Dünya Bisiklet Günü" olarak ilan etmişti.