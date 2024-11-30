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Suriye Devlet Başkanı Esad'dan ilk açıklama

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Halep'te kritik nokta artık muhaliflerde
Muhaliflere boyun eğen Beşar Esad Rusya'ya kaçmış

Beşar Esad'ın apar topar kaçtığı ülke belli oldu

Türkiye'yi endişelendirecek görüntüler! Suriye'de muhalifler mahkumları serbest bırakıyor

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Suriye'de Halep, İdlib ve Hama'yı ele geçiren muhalifler, ilk iş olarak Beşar Esad rejiminin yıllardır hapiste mahkum tuttuğu insanları serbest bıraktı. Görüntülerde mahkumların hızla hapishaneden kaçtığı görülürken, söz konusu gelişme, Türkiye'ye yeni bir göç hareketini başlatma endişesini artırdı.

Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı harekete geçen silahlı muhalifler ele geçirdikleri şehirlerde hapishanelerdeki mahkumları serbest bırakmaya başladı.

MUHALİFLER ESAD'IN KALELERİNİ BİR BİR ELE GEÇİRİYOR

Suriye'de Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği silahlı muhalif gruplar, Beşar Esad rejimine karşı harekete geçti. Muhalifler birkaç gün kısa bir sürede Halep ve İdlib gibi kritik şehirleri almayı başardı. Kaybettiği şehirlerden bir bir çekilen rejim ordusu ise ağır kayıplar verdi.

HAPİSHANELERDE MAHKUMLAR SERBEST BIRAKILIYOR

Muhalifler hakimiyet kurdukları şehirde ilk olarak hapishanelere yöneldi. Esad rejiminin yıllardır alıkoyduğu mahkumlar silahlı muhalifler tarafından teker teker serbest bırakıldı. Özgürlüğüne kavuşan mahkumların koşarak hapishaneden kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

"TÜRKİYE'YE YENİ GÖÇ DALGASI" ENDİŞESİ

Söz konusu gelişmeyle birlikte yeni bir endişe doğdu. Serbest kalan mahkumlar nedeniyle Türkiye'ye doğru yeni bir göç dalgasının başlama ihtimali gündeme geldi.

Türkiye'yi endişelendirecek görüntüler! Suriye'de muhalifler mahkumları serbest bırakıyor
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıSalim:

HAYDİ YOLUNUZ AÇIK OLSUN İSTİKAMET TÜRKİYEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!!

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Haber YorumlarıKagan Kutlu:

sınır yok.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıG Ergün:

gelsinler gelsinler Müslüman din kardeşimiz hepsi hepsi gelsin suriyelisi afganı pakistanlısı güzel güzel yaşayalım Türkiye cennet

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Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıGökberk Göktürk:

vatanını seven bir tane suri almaz bu saaatten sonra.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıtycoon null:

endişeye gerek yok rte istiyor gelmelerini

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıAhmet Dimli:

dösersin mayını yüksek gerilim dikenli telleri tünel önlemini alırsın hicbir kimse giremez

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Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Ne kadar çok abd askerine benziyorlar ocğu sanki hepsi

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Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Fotoğraf yanıltmaca olabilir mi

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Haber YorumlarıGökberk Göktürk:

g Ergün al evine besle madem çok meraklısın.

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

vuu suçlu sayısı iyice artacak

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