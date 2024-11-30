Türkiye'yi endişelendirecek görüntüler! Suriye'de muhalifler mahkumları serbest bırakıyor

Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı harekete geçen silahlı muhalifler ele geçirdikleri şehirlerde hapishanelerdeki mahkumları serbest bırakmaya başladı.

MUHALİFLER ESAD'IN KALELERİNİ BİR BİR ELE GEÇİRİYOR

Suriye'de Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği silahlı muhalif gruplar, Beşar Esad rejimine karşı harekete geçti. Muhalifler birkaç gün kısa bir sürede Halep ve İdlib gibi kritik şehirleri almayı başardı. Kaybettiği şehirlerden bir bir çekilen rejim ordusu ise ağır kayıplar verdi.

HAPİSHANELERDE MAHKUMLAR SERBEST BIRAKILIYOR

Muhalifler hakimiyet kurdukları şehirde ilk olarak hapishanelere yöneldi. Esad rejiminin yıllardır alıkoyduğu mahkumlar silahlı muhalifler tarafından teker teker serbest bırakıldı. Özgürlüğüne kavuşan mahkumların koşarak hapishaneden kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

"TÜRKİYE'YE YENİ GÖÇ DALGASI" ENDİŞESİ

Söz konusu gelişmeyle birlikte yeni bir endişe doğdu. Serbest kalan mahkumlar nedeniyle Türkiye'ye doğru yeni bir göç dalgasının başlama ihtimali gündeme geldi.