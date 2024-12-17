The Wall Street Journal yazdı: Suriye'ye her an büyük bir harekat başlayabilir

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Suriye'nin kuzeyine yönelik 'harekat hazırlığında' olduğunu iddia etti.

"HER AN BAŞLAYABİLİR"

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırılan haberde, Ankara'nın PKK/YPG'yi hedef alacağı operasyonun 'her an başlayabileceği' öne sürüldü.

"BARIŞ PINARI ÖNCESİNDE DE BENZER GÖRÜNTÜLER VARDI"

ABD'li yetkililer tarafından SMO'nun yanı sıra topçu birlikleri ve komandolardan oluşan kuvvetlerin Kobani sınırında yoğunlaştığı ileri sürüldü. Haberde, 2019 yılında gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı öncesinde de benzer bir durumun ortaya çıktığı hatırlatıldı.

TRUMP'A MEKTUP

Öte yandan haberde, Kuzey ve Doğu Suriye Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed'in de, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'a bir mektup yazdığı belirtildi. Ahmed'in, Trump'tan sınır ötesi bir operasyon düzenlememesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a baskı yapmasını talep ettiği kaydedildi.