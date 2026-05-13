Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ve Ermenistan arasında doğrudan ticaret için hazırlıklar tamamlandı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Keçeli sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yeni düzenleme sayesinde Türkiye'den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan'a giden veya aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai varış veya çıkış noktasının "Ermenistan/Türkiye" şeklinde yazılabilmesinin mümkün hale geldiğini duyurdu.

Keçeli iki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik gerekli teknik ve bürokratik çalışmaların ise halen devam ettiğini kaydetti.

2021 senesinde her iki tarafın özel temsilci atamasıyla başlayan Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci, 28 Nisan'da Kars'ta yapılan bir toplantıyla yeni bir aşamaya geçmişti.

Türkiye ve Ermenistan, 1993'ten bu yana çalışmayan Kars-Gümrü demiryolunun rehabilite edilmesi ve bir an önce faaliyete geçmesi konusunda yeni ve somut bir adım daha atmıştı.