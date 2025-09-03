Doç. Dr. Merve Suna Özcan: Türkiye, Avrasya'daki etkinliğini artırıyor

Haberler.com ekranlarında Melis Yaşar'ın konuğu olan Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi, uluslararası ilişkiler ve güncel gelişmeleri masaya yatırdı. Türkiye'nin Avrasya'daki artan etkinliğini vurgulayan akademisyen, Gazze konusunda gündeme gelen dikkat çekici iddiaları da paylaştı.

"3,5 MİLYARA YAKIN BİR YAPIDAN BAHSEDİYORUZ"

Konuk akademisyen, Şangay İşbirliği Örgütü'nün küresel ölçekteki büyüklüğüne dikkat çekerek, "Çin ve Hindistan olduğu için Şangay İşbirliği Örgütü'nde 3,5 milyara yakın bir yapıdan bahsediyoruz" dedi. Çin'de gerçekleşen son zirvede Türkiye'nin önemli etkisinin görüldüğünü belirtti.

"TÜRKİYE, AVRASYA'DAKİ ETKİNLİĞİNİ ARTIRIYOR"

Türkiye'nin bölgesel güç olma yolunda uzun süredir istikrarlı bir şekilde ilerlediğini vurgulayan akademisyen, "Türkiye, Avrasya'daki etkinliğini çok uzun süredir artırıyor" ifadelerini kullandı.

"GAZZE'NİN 10 YIL ABD TARAFINDAN YÖNETİLMESİ FİKRİ AN İTİBARIYLA KARŞIMIZDA"

Gazze'nin geleceğine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan konuk, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralıp yeniden inşa için planlarını hayata geçirmeye çalışıyor" diyerek dikkat çekti. Ayrıca, "Gazze'nin 10 yıl ABD tarafından yönetilmesi fikri an itibarıyla karşımızda" sözleriyle Washington yönetiminin olası stratejisini dile getirdi.