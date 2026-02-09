Haberler

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra ile bir araya geldi

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile yaptığı görüşmede askeri ilişkiler ve güvenlik konularını ele aldı, mevcut iş birliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

TÜRKİYE'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra'yı ziyaret etti.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Büyükelçi Nuh Yılmaz'ın Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra'yı ziyaret ettiği belirtildi. İkili askeri ilişkiler ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, tarafların mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi hususunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Büyükelçi Yılmaz'ın görüşmede, "Türkiye'nin kardeş Suriye'nin yanında her daim kararlılıkla durmaya devam edeceğini" ifade ettiği aktarıldı.

