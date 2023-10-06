Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere, Ukrayna'da görev süresini tamamladı

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna'da görev süresinin tamamlanması nedeniyle veda resepsiyonu düzenledi.

Büyükelçi Güldere'nin ev sahipliğinde Büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İgor Jovkva, Ukrayna Devlet Başkanının Kırım Özerk Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Tamila Taşeva, Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamışin, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar ve Kırım Tatar Türk halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu katıldı.

Yabancı misyon ve çeşitli kurumların temsilcileri, Türk iş insanları, Büyükelçilik çalışanları ile basın mensuplarının da yer aldığı resepsiyonda, Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Büyükelçi Güldere, burada yaptığı konuşmada, görevinin 4 yıl 9 ay sürdüğünü ve görev süresince Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde elinden geleni yaptığını belirtti.

Ukrayna'nın Türkiye için değerli bir ülke olduğunu dile getiren Güldere, "Geçtiğimiz yıl savaşa rağmen ikili ticaret 8 milyar doları aştı. Turizm sektöründe pandemiden sonra savaştan önce Türkiye'ye Ukraynalı turist sayısı 2 milyona çıkarak rekor kırmıştı. Savaş bitince bu rakamların daha yükseleceğini umuyorum." değerlendirmesini yaptı.

Güldere, kendisinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından 2. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildiğini ve bundan dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Kamışin ise savaşın ülkesine çok acı çektirdiğini belirterek "Ancak bu savaş ülkeme çok güzel insan kazandırdı ve Büyükelçi Güldere de bunlardan biri. Güldere, Türk ve Ukrayna halkları için savaş esnasında güzel işler başardı." ifadelerini kullandı.