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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ISS'teki bitki deneylerinden fotoğraflar paylaştı

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Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaptığı bitki deneylerine ait yeni fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Deneylerin Dünya'nın sınırsız güzelliklerini anlamaya ve bitkilerin zorlu koşullara verdiği tepkiyi ölçmeye yardımcı olduğunu belirten Gezeravcı, her adımın Dünya'nın geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaptığı bitki deneylerinden yeni fotoğraflar paylaştı.

Gezeravcı deneylerle ilgili yaptığı paylaşımında, "Uzayda yaptığım bitki deneyleri, evimiz Dünya'nın sınırsız güzelliklerini anlamamıza yardımcı oluyor. Bu araştırmalar aynı zamanda değişen iklim olayları sebebiyle bitkilerin zorlu koşullara verdiği tepkiyi de ölçüyor Attığımız her bir adım Dünya'mızın geleceği için" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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