Türkiye'nin desteğiyle Suriye'de Fırat Nehri'ne yüzer köprü kuruldu
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin desteğiyle Suriye'nin Mayadin bölgesinde Fırat Nehri üzerine geçişleri sağlamak amacıyla 2'nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı tarafından katlanabilir şerit yüzücü köprü kurulduğunu açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin desteğiyle Suriye'de Fırat Nehri üzerine yüzer köprü kurulduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "2'nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığımız tarafından, Suriye'nin Mayadin bölgesindeki nehirden geçişler için katlanabilir şerit yüzücü köprü kuruldu" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı