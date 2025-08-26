Türkiye, İsrail'in Suriye'ye Yönelik Askeri Saldırılarını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırı gerçekleştirdiği askeri saldırıları güçlü bir şekilde kınadı ve Suriye'nin barış ve huzur ortamının sağlanması gerektiğini vurguladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, " İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıları güçlü bir şekilde kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıları güçlü bir şekilde kınıyoruz. Suriye'de ve bölgemizde istikrar ve güvenliğin tesis edilmesine yönelik çabaları doğrudan hedef alan bu saldırıların sonlandırılması sağlanmalı ve Suriye Hükümeti'nin ülkede barış ve huzur ortamını hakim kılması için verilen destek sürdürülmelidir. Türkiye, Suriye halkının haklı beklentileri doğrultusunda, terörden arınmış, güvenliği tesis edilmiş ve toprak bütünlüğüne sahip bir Suriye vizyonunu desteklemeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

