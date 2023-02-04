Türkiye ile 'İsrail'i boykot maddesi imzaladı' haberine Siemens'ten yalanlama

Siemens, dün bir Alman yayın kuruluşunun Türkiye'nin devlet demiryolu şirketiyle 2018'te yaptığı sözleşmesinde İsrail'i boykot maddesi bulunduğu yönündeki haberini yalanladı. Siemens basın ofisi, DHA'ya yaptığı yazılı açıklamayla haberi yalanlayarak "Ne Siemens AG ne de Siemens Türkiye, 2018 yılında hızlı tren ihalesi ile ilgili bir boykot beyannamesi imzalamamıştır" dedi.

Almanya merkezli bir medya kuruluşu olan Südwestrundfunk'un (SWR) dün yayınlanan haberinde, Siemens ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) arasında 2018'te imzalanan hızlı tren tedarik anlaşmasında, İsrail'in boykot edileceğine dair bir madde olduğu ileri sürülmüştü.