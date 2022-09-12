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Türkiye'den Yunanistan'la kriz sırasında müthiş askeri adım! Dünya 'Kara ölüm SİHA'yı konuşuyor

Dünya Haberleri

Türkiye'den Yunanistan'la kriz sırasında müthiş askeri adım! Dünya 'Kara ölüm SİHA'yı konuşuyor

Ege bölgesinde Yunanistan'la sorun yaşayan Türkiye, savunma sanayinde boş durmuyor. Ukrayna basını, Türkiye'nin "Hayalet" adını verdiği yeni SİHA'yı kısa sürede piyasaya süreceğini yazdı. Bu haber dünya basınında da yer aldı. Yeni SİHA, radara görünmemesi ve hızı nedeniyle nedeniyle 'Kara ölüm' gibi adlandırmalar alıyor.

Türkiye'nin tam da Yunanistan'la kriz yaşadığı sırada başarısıyla dillere destan olan Siha'lara bir yenisi daha ekleniyor.

Keşif ve saldırı yeteneklerine sahip yeni Siha, Ukrayna'da bile heyecan yarattı. Defence Express'te yer alan habere göre 'Bayraktar TB4' olması beklenen Siha'nın özellikleri de dikkat çekti. SİHA hakkındaki haber, dünya basınında da kendisine yer buldu.

Bayraktar TB2, radarda düşük görünürlüğe sahip olmasıyla biliniyordu ve dünyada birçok ülke tarafından rağbet görüp satın alınmıştı.

Türkiye'den Yunanistan'la kriz sırasında müthiş askeri adım! Dünya 'Kara ölüm' SİHA'yı konuşuyor

Bayraktar TB4'ün, TB2 versiyonundan geliştirildiği bildirilirken yeni versiyonun radarlar tarafından görülemez hale geleceği bilgisi paylaşıldı. Bayraktar TB4, bu nedenle "hayalet SİHA" olarak anılmaya başladı. Ayrıca yeni SİHA için "Kara ölüm" yorumları da yapılmaya başlandı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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