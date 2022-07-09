Türkiye'den Sri Lanka'daki protestolar için "Şiddetten kaçınılmalı" çağrısı
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Sri Lanka'da ekonomik kriz nedeniyle ayaklanan halk, başkent Kolombo'da geniş çaplı protesto başlattı. Hükümet sarayını basan halkın öfkesi dinmezken Türkiye'den yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama geldi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada şiddetten kaçınılması gerektiği belirtilerek "Bu süreçte tüm taraflara itidalli davranmaları ve şiddetten kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa'nın parlamentoda ülke ekonomisinin çöktüğünü açıklamasının ardından Sri Lanka'da sokaklar karıştı. Ekonomik krizin günden güne daha da derinleştiği ülkede protestocular sokaklara indi.
Bir araya gelen binlerce kişi, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın başkanlık konutu önünde toplandı. Protestocuları dağıtmak için havaya ateş açan ve göz yaşartıcı gaz kullanan polisin tüm müdahalelerine rağmen slogan atarak ilerlemeye devam eden göstericiler, polis bariyerlerini aşarak Rajapaksa'nın başkanlık konutunu bastı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı protestocuların Rajapaksa'nın başkanlık konutunda bulunan havuza girdiği görüldü.
Savunma Bakanlığı kaynakları, bugün yapılması planlanan gösteriler öncesinde Devlet Başkanı Rajapaksa'nın dün konutundan çıkarıldığını bildirdi. Devlet Başkanı Rajapaksa'nın başkanlık konutunu basan protestocuların ardından bir grup da Maliye Bakanlığı'nın kapılarını kırarak içeriye girdi.
Asya basınında yer alan haberlerde ise protestocuların zorla yerleşkeye girmesinin ardından Devlet Başkanı Rajapaksa'nın yerleşkeden ayrıldığı ve güvenliği bir yere götürüldüğü ileri sürüldü. Öte yandan başkentteki Başbakan Ranil Wickremesingh'in evi de protestocular tarafından ateşe verildi.
Yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Dışişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sri Lanka'da yaşanan gelişmelerden ve devam eden protesto gösterilerinde artan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz. Ülkenin karşı karşıya bulunduğu ciddi siyasi ve ekonomik sorunların çözümünün toplumsal uzlaşıdan geçtiğine inanıyoruz. Bu süreçte tüm taraflara itidalli davranmaları ve şiddetten kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz."