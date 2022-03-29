Türkiye'deki Rusya-Ukrayna müzakereleri bugün başlıyor! Toplantı öncesi Erdoğan'la görüşecekler

Dünya bir kez daha gözünü Türkiye'ye dikti. Antalya Diplomasi Forumu'nda Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ilk kez bir araya gelirken, geçtiğimiz gün, iki ülke arasındaki barış görüşmelerinin İstanbul'da yapılmasına karar verilmişti. Bu kapsamda Rus ve Ukraynalı heyetleri dün akşam saatlerinde Türkiye'ye geldi. Heyetler saat 10.30'da aynı masada buluşacak. Basına kapalı yapılacak müzakereler iki gün sürecek.

İKİ HEYET DE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Anadolu Ajansı (AA), Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede iki heyetin de toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceğini bildirdi. Ajans ayrıca, Erdoğan'ın toplantının açılışında bir konuşma yapacağını belirtti.

ERDOĞAN VE TÜRK DIŞİŞLERİ'NİN DİPLOMASİ ÇABASI

Savaşın başladığı günden bu yana barış için büyük çaba sarf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk Dışişleri, iki ülkeyi üst düzeyde Antalya'da masaya oturtmayı başarmıştı.

ZELENSKİ VE PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Son olarak da NATO Zirvesi dönüşü aynı gün Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün de Rusya Devlet Başkanı Putin'i telefonla arayarak savaşa ilişkin son durum ve müzakere süreçleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunmuştu. Ateşkes ve barış ortamının bir an önce tesisini sağlayacak olası adımların ele alındığı görüşmelerde, Türkiye'nin barış için katkı sunmaya devam etme kararlılığı taraflara vurgulandı. Müzakerelerin Türkiye'de yapılması da bu iki telefon görüşmesinden sonra açıklanmıştı.