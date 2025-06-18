Türk, Suriye ve Üçüncü Ülke Vatandaşlarına Sınır Kapılarından Dönüş İmkanı

Türk, Suriye ve Üçüncü Ülke Vatandaşlarına Sınır Kapılarından Dönüş İmkanı
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Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, Türk, Suriye ve üçüncü ülke vatandaşlarının Türkiye'deki statülerini gösteren belgelerle kara hudut kapılarından geri dönebileceğini duyurdu.

TÜRKİYE'nin Şam Büyükelçiliği tarafından, Türk, Suriye ve üçüncü ülke vatandaşlarının Türkiye'deki statülerini gösteren belge ibraz etmek suretiyle kara hudut kapılarından geri dönebileceği duyuruldu.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama, "Bölgede yaşanan askeri gerginlikler nedeniyle uçuşlarının kesintiye uğraması neticesinde, Türkiye'den Suriye'ye hava yoluyla seyahat etmiş Türk, Suriye ve üçüncü ülke vatandaşı şahısların, uçak biletlerini ve Türkiye'deki statülerini gösteren bir belge ibraz etmek suretiyle kara hudut kapılarından Türkiye'ye dönüşleri için gerekli düzenleme Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmıştır. Bu şartları taşıyan şahısların ilave izin ihtiyaç duymadan Türkiye'ye kara yoluyla seyahat etmeleri mümkündür" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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