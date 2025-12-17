Haberler

Türk restoranında esrarengiz ölüm: Avustralyalı turist cam kapıya çarparak hayatını kaybetti

Tayland'ın Phuket Adası'nda bulunan Türk restoranı, gece saatlerinde yaşanan esrarengiz bir olayla gündeme geldi. Restorana tek başına giren bir Avustralyalı turist, kısa süre sonra sergilediği tuhaf davranışların ardından cam kapıya koşarak çarptı. Ağır yaralanan turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tayland'ın ünlü tatil merkezi Phuket Adası'nda bulunan bir Türk restoranında meydana gelen olayda, Avustralyalı bir turist cam kapıya çarparak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan turist, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAY GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Tayland'ın Phuket Adası'nda bulunan Cappadocia Türk Restoranı'nda 11 Aralık gecesi saat 22.30 sıralarında yaşanan olayda, Avustralyalı bir turist cam kapıya çarparak ağır yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri restorana sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Polisin incelediği güvenlik kamerası kayıtlarında, turistin restorana tek başına girdiği, bir masaya oturduğu ve bir süre sonra dengesiz hareketler sergilediği görüldü. Görüntülere göre turist, başını salladıktan sonra aniden ayağa kalkarak cam kapıya doğru koştu ve cam kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle cam kapı kırıldı.

AĞIR YARALANDI, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayda ağır yaralanan Avustralyalı turist, ambulansla Chalong Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, sağ bacağında oluşan derin kesik nedeniyle aşırı kan kaybı yaşayan turistin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

TANIKLAR ANLATTI

Restoranda bulunan müşteriler ve çalışanlar, olay öncesinde turistin alışılmadık davranışlar sergilediğini ifade etti. Bazı müşterilerin bu nedenle yer değiştirdiği öğrenildi. Olay anında restoranda panik yaşandı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Tayland polisi, olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı. Turistin ailesine haber verilip verilmediğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Avustralya Dışişleri Bakanlığı ile de iletişime geçildiği bildirildi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
