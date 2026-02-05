Haberler

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Güncelleme:
Soğuk kış günlerinde Avrupa turuna yazlık kıyafetle çıkan Türk bir kadın, sokakta yürüdüğü anlarda çevresindeki insanların kendisine yönelttiği bakışları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

  • Bir Türk kadın, soğuk kış günlerinde Avrupa turunda yazlık kıyafet giyerek dikkat çekti.
  • Kadının sokakta yürürken çevresindeki insanların bakışlarını cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada yayıldı.
  • Sosyal medya kullanıcıları, soğuk havada yazlık kıyafet giymesi nedeniyle insanların baktığını yorumladı.

SOSYAL MEDYADA KISA SÜREDE YAYILDI

Paylaşılan görüntülerde, kalın kıyafetlerle dolaşan insanların arasındaki yazlık kıyafet giyen kadına yönelen bakışlar dikkat çekti. "Nereye gidersem gideyim minimum dikkat çekme seviyem" başlığı ile paylaşılan videoya, sosyal medya kullanıcıları,"O soğukta öyle giyinirse tabi ki de herkes bakar", "Türk kadınları kadar ilgi manyağı yoktur dünyada", "Millet ilgiden değil, soğuk havada üşütmeyen bir kıyafet giymediği için bakıyor." yorumları yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
