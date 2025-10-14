Haberler

Türk isimleri popülerleşti, Fransızlar bebeklerine Dilara ismini vermeye başladı
Güncelleme:
Türkçe isimler Fransa'da sadece göçmen kökenli ailelerin değil, Fransız ve diğer etnik gruplardan ebeveynlerin de ilgisini çekiyor. Anlam derinliği, melodik yapısı ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan isimler arasında Elif, Leyla, Aylin ve Zeynep dikkat çekiyor. Özellikle "kalpleri fetheden" anlamına gelen Dilara ismi, 2025 itibarıyla ülkede en çok kullanılan ilk 2.000 isim arasına girdi.

Son yıllarda Fransa'da Türkçe isimlere karşı artan bir ilgi gözlemleniyor. Ülkenin resmî doğum kayıtlarına yansıyan verilere göre, Türk kökenli pek çok isim Fransız aileler tarafından tercih edilmeye başlandı.

FRANSIZLAR BEBEKLERİNE BU "DİLARA" İSMİNİ VERİYOR

Bu isimler arasında özellikle "kalpleri fetheden" anlamına gelen "Dilara", dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. 2025 itibarıyla Fransa genelinde yaklaşık 1.300 kişinin bu ismi taşıdığı kayıtlara geçti. Bu sayı, Dilara'yı Fransa'daki en yaygın ilk 2.000 isim arasına sokmuş durumda.

4 TÜRKÇE İSMİN DAHA POPÜLERLİĞİ ARTTI

Popülerliğini yalnızca Dilara ile sınırlı tutmayan bu eğilimde, "Elif", "Leyla", "Aylin" ve "Zeynep" gibi diğer Türkçe isimlerin de Fransız toplumunda daha sık tercih edildiği gözlemleniyor.

SADECE TÜRK KÖKENLİ AİLELERLE SINIRLI DEĞİL

Uzmanlara göre bu artan ilgi, sadece Türk kökenli ailelerle sınırlı değil. Fransızlar ve farklı etnik geçmişe sahip ebeveynler de Türk isimlerine yöneliyor. Bu tercihin arkasındaki temel nedenler arasında ise Türkçe isimlerin derin anlamlar barındırması, melodik yapıları ve güçlü duygusal çağrışımları yer alıyor.

