Türk Hava Yolları, Yani adlı koalayı İngiltere'ye taşıdı

Türk Hava Yolları'nın kargo markası Turkish Cargo, nesli tükenme tehlikesi altındaki 'Yani' adlı koalayı Hong Kong'tan İstanbul aktarmalı olarak İngiltere'ye taşıdı. Yani, parkta yaşadığı diğer koalaların ölmesiyle yalnız kalmıştı ve yaşamını sürdürebilmesi için en uygun yerin Birleşik Krallık'taki Longleat Safari Park olduğu belirlendi. Turkish Cargo, Yani'nin transferini başarıyla gerçekleştirdi.

Türk Hava Yolları'nın kargo markası Turkish Cargo, nesli tükenme tehlikesi altındaki 'Yani' adlı koalayı, büyük bir titizlikle planlanan uçuşla Hong Kong'tan İstanbul aktarmalı olarak İngiltere'ye taşıdı.

Avustralya'da dünyaya geldikten sonra Hong Kong'a götürülen Yani, parkta birlikte yaşadığı diğer koalaların hayatını kaybetmesiyle yalnız kaldı. Sosyalleşme ve neslini devam ettirme imkanlarından yoksun kalan Yani'nin, Güney Avustralya'nın biyogüvenlik kuralları nedeniyle ana vatanına dönmesi de mümkün olmadığından yaşamını sürdürebilmesi için en uygun yerin Birleşik Krallık'taki Longleat Safari Park olacağına karar verildi.

Koala Yani'nin transferi için gerekli tüm izinler de alındıktan sonra Hong Kong'tan İngiltere'ye oldukça hassasiyet ve dikkat gerektiren bir uçuş planlanması yapıldı. Longleat park yetkilileri Turkish Cargo ile iletişime geçerek bu yolculuk için yardım istedi. Turkish Cargo, sponsor taşıyıcı olarak sürece dahil oldu. Operasyonunun her detayını büyük bir titizlikle planlayan kargo taşıyıcısı, Yani'nin transferini IATA LAR (Canlı Hayvan Taşıma Yönetmeliği) doğrultusunda İstanbul aktarmalı olarak başarıyla gerçekleştirdi. İngiltere'ye getirildikten sonra bir süre karantina altında tutulan Yani, tüm sağlık kontrollerinin ardından yeni arkadaşlarına kavuştu.

IATA CEIV Live Animals sertifikasına sahip Turkish Cargo, kendisine emanet edilen canlı hayvanları SMARTIST Canlı Hayvan Terminali'nde sektör standartlarına uygun olarak barındırıyor.