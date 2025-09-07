Türk gencin ABD'deki skandal ölümü! Bilinci yerinde değilken kelepçelemişler

ABD'nin New York kentinde, gözaltındayken fenalaşması sonucu getirildiği hastanede yaşam mücadelesi veren Türk bisiklet taksi sürücüsü Musa Çetin, yaşamını yitirdi.

KELEPÇELENME ANI ŞAŞKINLIK YARATTI

Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Çetin bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Musa Çetin'in hastanede bilinci yerinde değilken kelepçelenmesi şaşkınlık verdi. Arkadaşları, Çetin'in ölümüne ilişkin adlı tıp raporunun ardından işlemlerinin tamamlanarak Türkiye'ye gönderilmesinin beklendiğini aktardı.

OLAYIN AYDINLATILMASI ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

Çetin'in ölüm haberi üzerine hastane önünde toplanan arkadaşları ve Türk toplumundan bazı üyeler, yetkililere olayın aydınlatılması çağrısında bulundu.

GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA FENALAŞTI

New York'ta turistleri gezdirmek amacıyla kullanılan bisiklet taksilerde çalışan Musa Çetin, New York Polisi (NYPD) tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Genellikle gözaltındaki yaralıların sevk edildiği Bellevue Hastanesine getirilen Çetin'in bilincinin kapalı ve durumunun ciddi olduğu belirtilmişti.