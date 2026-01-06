Karadeniz'de sürüklenen Türk gemisi karaya oturdu
Karadeniz'de 'HAPPY ARAS' isimli Türk sahipli geminin karaya oturduğu bildirildi. Mürettebat emniyetle tahliye edildi, sağlık durumları iyi.
DENİZCİLİK Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de Türk sahipli bir geminin karaya oturduğunu bildirdi.
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Karadeniz'de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli 'HAPPY ARAS' gemisindeki 3'ü Türk 11 mürettebatın tamamı AAKKM koordinesinde emniyetle gemiden ayrılmıştır. Mürettebatın sağlık durumu iyidir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya