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Türk Doktora Öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün Gözaltı Nakli Kararı Çıktı

Türk Doktora Öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün Gözaltı Nakli Kararı Çıktı
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ABD Temyiz Mahkemesi, Filistin'e destek verdiği için gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün, Louisiana'dan Vermont'a nakledilmesine karar verdi. Mahkeme, 14 Mayıs'a kadar naklin gerçekleşmesini istedi.

ABD'de Temyiz Mahkemesi, gözaltındaki Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün Vermont'a nakledilmesine karar verdi.

ABD Temyiz Mahkemesi İkinci Dairesi, Filistin'e destek verdiği için gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün, Louisiana'daki gözaltı merkezinden Vermont eyaletine nakledilmesine karar verdi. Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde Fulbright burslusu olarak doktora yapan Öztürk'ün yaklaşık 6 haftadır gözaltında tutulduğu Louisiana'dan Vermont'a nakledilmesine ilişkin ABD hükümetinin yaptığı itiraz, New York'taki mahkeme tarafından reddedildi.

Temyiz heyetinde yer alan yargıçlar, ABD Adalet Bakanlığı'ndan, Vermont Federal Bölge Mahkemesi'nin verdiği nakil kararına uymasını istedi. Mahkeme, Öztürk'ün en geç 14 Mayıs'a kadar Vermont'taki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'ne (ICE) ait bir gözaltı merkezine nakledilmesine karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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