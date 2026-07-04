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Almanya'da Türk Doktoru İsmail Baloğlu'na "Bavyera Liyakat Nişanı"

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Almanya'da 50 yıldır hekimlik yapan Türk ortopedi uzmanı Dr. İsmail Baloğlu, Türkiye-Almanya ilişkilerine katkılarından dolayı Bavyera Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi.

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) – Almanya'da yaklaşık 50 yıldır hekimlik yapan ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. İsmail Baloğlu, sağlık alanındaki çalışmaları ile Türkiye ve Almanya arasındaki sosyal ve kültürel ilişkilere sunduğu katkılar nedeniyle Bavyera Eyaleti'nin en yüksek onurlarından biri olan Bavyera Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi.

Nişan, Münih Residenz Sarayı'nda düzenlenen törende Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder tarafından takdim edildi.

Törene Dr. İsmail Baloğlu'nun eşi Gabriele Baloğlu ile çocukları Renan, Selin ve Volkan Baloğlu'nun yanı sıra siyaset, akademi, sağlık ve sivil toplum dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, Bavyera Liyakat Nişanı'nın topluma örnek olan, fedakarlıkları ve başarılarıyla öne çıkan kişilere verildiğini söyledi. Söder, Dr. Baloğlu'nun Nürnberg'de uzun yıllardır yalnızca başarılı bir hekim olarak değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmaya katkı sunan bir gönüllü olarak da önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Dr. Baloğlu'nun Alman-Türk Tabipler Birliği'ndeki uzun yıllara dayanan faaliyetleri, farklı kökenlerden insanlar arasında kurduğu güçlü bağlar, Türkiye ile Almanya arasındaki sosyal ve kültürel ilişkilerin gelişmesine verdiği destek ile Nürnberg ve Antalya arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesine sunduğu katkılar da törende vurgulandı.

Daha önce de birçok ödüle layık görülen Dr. Baloğlu'nun, 2003 yılında Cumhurbaşkanlığı Liyakat Madalyası, 2010 yılında Bavyera Eyaleti Şeref Madalyası ve 2024 yılında Nürnberg Vatandaşlık Şeref Madalyası ile onurlandırıldığı hatırlatıldı.

Ödül töreninin ardından açıklamalarda bulunan Dr. İsmail Baloğlu, Almanya'ya 1977 yılında Almanca öğrenmek amacıyla Goethe Enstitüsü'ne geldiğini belirtti. O dönemde Almanya'da ciddi bir doktor açığı bulunduğunu ifade eden Baloğlu, "Hastaneler beni Goethe Enstitüsü'nde buldu. Bana yapılan iş teklifi oldukça cazipti. Teklifi geri çeviremeyince Almanya'da kalmaya karar verdim. 24 yaşında geldiğim Almanya'da yaklaşık 50 yıldır hekimlik mesleğini sürdürüyorum" dedi. Meslek hayatı boyunca farklı hastanelerde başhekim ve başhekim yardımcısı olarak görev yaptığını aktaran Baloğlu, Almanya'da çok değerli dostluklar edindiğini ve Türk-Alman dostluğunun gelişmesine katkı sunmak için gayret gösterdiğini söyledi.

Daha önce de çeşitli ödüllere layık görüldüğünü dile getiren Baloğlu, "Bugün Bavyera Liyakat Nişanı ile onurlandırılmak benim için büyük bir gurur ve mutluluk. Beni bu anlamlı ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Yaşadığı Nürnberg kentini çok sevdiğini belirten Baloğlu, görev yaptığı yıllarda  MHP'nin kurucu Genel BaşkanıAlparslan Türkeş ile eski Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yanı sıra üst düzey devlet görevlileri ve önemli futbol liglerinde forma giyen çok sayıda ünlü sporcuyu muayene etme fırsatı bulduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA
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