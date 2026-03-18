Tur rehberi Mısır'da 4 bin yıllık piramide çöp adam ve kadın çizdi, hapis cezası alabilir

Mısır'da bulunan ve yaklaşık 4 bin yıllık olan Unas Piramidi'nin dış yüzeyine çizim yapan bir tur rehberi, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından gözaltına alındı. Rehberin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan alandaki piramide çöpten kadın ve adam çizdiği belirtildi. Mısır'da yürürlükte bulunan Eski Eserleri Koruma Yasası kapsamında, arkeolojik alanlara zarar veren kişiler hakkında hapis ve para cezası uygulanabiliyor.

Mısır'da yaklaşık 4 bin yıllık geçmişe sahip Unas Piramidi'nin dış yüzeyine çizim yaptığı belirlenen bir tur rehberi gözaltına alındı. Olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından ortaya çıkarıldı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Saqqara'daki arkeolojik alanda kaydedilen görüntülerde, rehberin turist grubuna anlatım yaptığı sırada piramidin alt kısmına eğilerek yüzeye çizim yaptığı görüldü. Görüntülerde, şüphelinin daha sonra çizimi silmeye çalıştığı ancak izlerin tamamen yok olmadığı dikkat çekti.

Mısır İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin tarihi esere zarar verdiğini belirtti. Açıklamada, sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Yetkililer, bir antik eser müfettişinin ihbarı üzerine şüphelinin kimliğinin tespit edildiğini ve gözaltına alındığını bildirdi. Rehberin ifadesinde çizimi kendisinin yaptığını kabul ettiği aktarıldı.

ÇİZİMLER TEMİZLENDİ

Olayın ardından piramidin yüzeyindeki izlerin uzman ekipler tarafından temizlendiği, ancak yapıya zarar verilip verilmediğine ilişkin incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

TARİHİ ÖNEMİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Kahire'nin güneyindeki Saqqara nekropolünde yer alan Unas Piramidi, Firavun Unas için inşa edildi. Yapı, iç duvarlarında bulunan ve "Piramit Metinleri" olarak bilinen yüzlerce dini ve büyüsel yazıtla öne çıkıyor. Bu metinler, insanlık tarihinin en eski cenaze yazıtları arasında kabul ediliyor.

UNESCO MİRAS ALANI

Unas Piramidi, antik Mısır'ın ilk başkenti Memphis'in parçası olan Saqqara nekropolü içinde yer alıyor ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunuyor.

HAPİS VE PARA CEZASI GÜNDEMDE

Mısır'da yürürlükte bulunan Eski Eserleri Koruma Yasası kapsamında, arkeolojik alanlara zarar veren kişiler hakkında hapis ve para cezası uygulanabiliyor. Yetkililer, şüpheli hakkında yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.

Elif Yeşil
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

BURDA OLSA AKKEPE SEÇMENİ BANKO

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

