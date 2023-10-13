Tunus'ta Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Tunus'un başkenti Tunus'ta, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Gösteride yüzlerce Tunuslu, Filistin bayrakları açarak İsrail bayrağını yaktı ve sloganlar attı. Tunus camilerinde ise cuma namazının ardından Filistin halkı için toplu dua edildi.

Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent İslamabad, Peşaver, Lahor ve birçok kentte, cuma namazının ardından toplanan yüzlerce kişi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Başkentte G-6 bölgesinde bir araya gelen protestocular, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atarken Filistin ile dayanışmalarını vurguladı.

Kuetta şehrindeki gösterilerde de İsrail bayrağı ateşe verildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.