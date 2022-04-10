Tüm köylü kulaktan kulağa bu olayı dillendiriyor! Ormanın içinde aslan ve insanın yaşadığı hadise korkunç
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Uganda'daki bir köyde, ormanın yakınlarında evi olan adamla, aslanın karşı karşıya geldiği olay, duyanları ürküttü. İkilinin uzun süre boğuştuğu ve adamın, aslanı boğarak öldürdüğü öğrenildi.
Uganda'nın CMS lganga bölgesindeki bir köyde meydana gelen olay, bir anda tüm köylünün gündemi haline geldi. Elde edilen bilgilere göre, ormanın yakınlarında yaşayan bir köylü, evinden dışarı çıktıktan sonra aslanla karşılaştı.
Aslanın, adamın kaçmasına fırsat vermediği ve köylünün son çare olarak aslanla dövüşmek zorunda kaldığı belirtildi. İkili arasında dakikalar süren mücadelenin ardından, köylünün aslanı boğmayı başarması büyük şaşkınlık yarattı.
Olayın ardından vücudunun çeşitli yerlerinde yarıklar oluşan köylüye hemen pansuman yapıldı. Ormanın içinde kalan aslanın cansız bedeni ise köylüler tarafından görüntülendi. Bu fotoğraflar Twitter kullanıcısı Ricky Kagino tarafından paylaşıldı.
Köylünün orman içerisinde aslanla yaşadıklarının, köyde bir anda gündem olduğu konuşuluyor. Adamın açıklama yapmaması nedeniyle aslanı nasıl öldürdüğü ise henüz bilinmiyor.