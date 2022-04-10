Tüm köylü kulaktan kulağa bu olayı dillendiriyor! Ormanın içinde aslan ve insanın yaşadığı hadise korkunç

Uganda'nın CMS lganga bölgesindeki bir köyde meydana gelen olay, bir anda tüm köylünün gündemi haline geldi. Elde edilen bilgilere göre, ormanın yakınlarında yaşayan bir köylü, evinden dışarı çıktıktan sonra aslanla karşılaştı.

KAÇMASINA FIRSAT VERMEDİ

Aslanın, adamın kaçmasına fırsat vermediği ve köylünün son çare olarak aslanla dövüşmek zorunda kaldığı belirtildi. İkili arasında dakikalar süren mücadelenin ardından, köylünün aslanı boğmayı başarması büyük şaşkınlık yarattı.

VÜCUDU PARAMPARÇA OLDU

Olayın ardından vücudunun çeşitli yerlerinde yarıklar oluşan köylüye hemen pansuman yapıldı. Ormanın içinde kalan aslanın cansız bedeni ise köylüler tarafından görüntülendi. Bu fotoğraflar Twitter kullanıcısı Ricky Kagino tarafından paylaşıldı.

KÖYDE BİR ANDA GÜNDEM OLDU

Köylünün orman içerisinde aslanla yaşadıklarının, köyde bir anda gündem olduğu konuşuluyor. Adamın açıklama yapmaması nedeniyle aslanı nasıl öldürdüğü ise henüz bilinmiyor.