Trump'tan Zelenskiy'e barış müzakeresi tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin barış müzakerelerine yeterince ilgi göstermediğini belirterek, "Teklifi henüz okumamış olması beni hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kennedy Center'da katıldığı etkinlikte, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmeyi hedefleyen barış müzakerelerine yeterince ilgi göstermediğini kaydeden Trump, "Başkan Zelenskiy'nin teklifi henüz okumamış olmasından biraz hayal kırıklığına uğradım. Halkı seviyor ama okumadı. Rusya'nın buna sıcak baktığına inanıyorum, ancak Zelenskiy'nin buna sıcak baktığından emin değilim, o henüz hazır değil" ifadelerini kullandı.

Trump, mevcut tarife sistemlerine de değinerek, bu şekilde daha çok ulusal güvenlik sağlandığını ve ABD Başkanı'nın daha etkili ve hızlı hareket edebildiğini söyledi. Trump, "Büyük oranda ticaret ya da tarifeler sayesinde 8 savaş bitirdim" diye konuştu.

Kanada ve Meksika ile ticaret konusunda verimli görüşmeler yaptıklarını aktaran Trump, daha önce Kanada ile durdurduğu ticaret görüşmelerini yeniden başlatıp başlatmayacağı sorusuna, "Göreceğiz. Sorun şu ki Kanada, ihtiyacımız olan çünkü bizim de ürettiğimiz birçok şey üretiyor ancak bunu halledeceğiz" açıklamasında bulundu.