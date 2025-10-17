Trump Yönetiminin Sözleşmesini Reddeden Üniversite Sayısı 4'e Yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, kampüs politikalarının değiştirilmesi karşılığında federal fonlara öncelikli erişimi öngören sözleşmesini reddeden üniversitelerin sayısının 4'e çıktığı bildirildi.

ABD'nin Pensilvanya Üniversitesi ve South California (USC) Üniversitesi, Başkan Donald Trump yönetiminin, kampüs politikalarının değiştirilmesi karşılığında federal fonlara öncelikli erişimi öngören sözleşmesini reddettiklerini duyurdu. ABD basının, Pensilvanya ve South California üniversitelerinin, Trump yönetiminin ülkedeki 9 üniversiteye çok maddeli bir sözleşme imzalama çağrısına ilişkin açıklama yaptığını kaydetti. Bu iki üniversitenin sözleşmeyi reddettiklerini açıklamasıyla Trump yönetiminin çağrısını reddeden üniversitelerin sayısı 4'e yükseldi.