Trump Yönetiminden İstihbarat Görevlilerine Güvenlik İzni İptali

Trump Yönetiminden İstihbarat Görevlilerine Güvenlik İzni İptali
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de Donald Trump yönetimi, 37 ulusal istihbarat yetkilisinin güvenlik izinlerini iptal etti. Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, bu kararın, kamu güvenini istismar eden ve mesleki standartları ihlal eden kişilere yönelik olduğunu açıkladı.

ABD'de Donald Trump yönetiminin, 37 ulusal istihbarat yetkilisinin güvenlik izinlerini iptal ettiği bildirildi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik izninin 'ayrıcalık' olduğunu belirtti. Gabbard, "Kamu güvenini istismar ederek istihbaratı siyasallaştıran ve manipüle eden, yetkisiz şekilde gizli bilgileri sızdıran ve/veya mesleki standartları kasıtlı ve ağır biçimde ihlal eden 37 aktif görevdeki ve eski istihbarat görevlisinin güvenlik izinleri iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Fenerbahçe'den bomba Cengiz Ünder kararı

Fenerbahçe'den bomba Cengiz kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti

Evde kan donduran ayin! Şifa dağıtma bahanesiyle bakın ne yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.