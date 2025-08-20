Trump Yönetiminden İstihbarat Görevlilerine Güvenlik İzni İptali
ABD'de Donald Trump yönetimi, 37 ulusal istihbarat yetkilisinin güvenlik izinlerini iptal etti. Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, bu kararın, kamu güvenini istismar eden ve mesleki standartları ihlal eden kişilere yönelik olduğunu açıkladı.
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik izninin 'ayrıcalık' olduğunu belirtti. Gabbard, "Kamu güvenini istismar ederek istihbaratı siyasallaştıran ve manipüle eden, yetkisiz şekilde gizli bilgileri sızdıran ve/veya mesleki standartları kasıtlı ve ağır biçimde ihlal eden 37 aktif görevdeki ve eski istihbarat görevlisinin güvenlik izinleri iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.
