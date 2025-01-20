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ABD'de 47. Başkan Donald Trump, 2024 yılında gerçekleşen seçimlerden zaferle ayrılarak ikinci görev dönemine yemin ederek başladı. Yemin töreni sonrası kritik mesajlar veren Trump'ın attığı ilk adımlardan biri de X hesabı açmak oldu. Trump'ın yeni hesabından yaptığı ilk paylaşım da dikkat çekti.

ABD'de yeni dönem resmen başladı. 5 Kasım 2024'te gerçekleşen başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılan 47. Başkan Donald Trump, ikinci görev dönemine yemin ederek başladı.

Yemin töreni sonrası kritik mesajlar veren Trump'ın resmen göreve başlamasından sonra attığı ilk adım X hesabı açmak oldu.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Trump yeni açtığı hesabından ilk paylaşımını da yaptı. Trump paylaşımında, "Her gün, vücudumdaki her nefesle sizin için savaşacağım. Çocuklarımızın hak ettiği ve sizin de hak ettiğiniz güçlü, güvenli ve müreffeh Amerika'yı teslim edene kadar dinlenmeyeceğim. Bu gerçekten Amerika'nın altın çağı olacak" ifadelerini kullandı.

Trump yeni görevine yeni X hesabıyla başladı

ELON MUSK'TAN ÇARPICI YORUM

Trump yaptığı paylaşımı alıntılayan ünlü iş insanı Elon Musk'ın yorumu da dikkat çekti. Musk, Trump'ın paylaşımına "Kralın dönüşü" yorumunu yaptı.

TRUMP İLK KONUŞMASINI YAPTI

Öte yandan Donald Trump, ABD'nin 47'nci başkanı olarak yaptığı ilk konuşmasında "Bugünden itibaren ülkemiz yeniden gelişecek ve tüm dünyada saygı görecek. Herkesin gıpta ettiği bir ülke olacağız ve artık (ABD'nin) sömürülmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, daha önce 'mücadele' sözü verdiği göç konusuna değinen Trump, "Ülkeye yasadışı girişler durdurulacak" dedi. Trump, ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan ederek 'yasadışı göçleri engelleyeceğini' söyledi. Trump, Meksika Körfezi'nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştireceğini de dile getirdi. Panama Kanalı konusunda ise Trump, "Panama Kanalı'nı Çin işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya verdik ve geri alıyoruz" dedi.

Trump yeni görevine yeni X hesabıyla başladı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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