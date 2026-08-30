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Trump: Venezuela Petrolüyle Stratejik Rezervleri Yeniden Dolduracağız

Trump: Venezuela Petrolüyle Stratejik Rezervleri Yeniden Dolduracağız
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ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile varılan petrol anlaşması kapsamında, Biden döneminde boşaltılan stratejik petrol rezervlerini Venezuela petrolüyle yeniden dolduracağını açıkladı. Trump, sürecin çok yakında başlayacağını belirterek bunu 'Venezuela'dan ABD halkına bir hediye' olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela petrolüyle ülkesinin stratejik petrol rezervlerini yeniden dolduracağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından Venezuela ile varılan petrol anlaşmasına ilişkin açıklamada bulundu. Trump, Venezuela petrolü ile yapacağı şeylerden birinin, eski Başkan Joe Biden tarafından neredeyse tamamının boşaltıldığını söylediği stratejik petrol rezervlerini yeniden doldurmak olduğunu belirtti. Sürecin çok yakında başlayacağını aktaran Trump, "Bu Venezuela'dan ABD halkına bir hediye" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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