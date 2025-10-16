Haberler

Trump ve Putin Macaristan'da Bir Araya Gelecek

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna-Rusya savaşı üzerine Macaristan'da görüşeceklerini açıkladı. Görüşme öncesinde üst düzey danışmanların bir araya geleceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'da biraraya geleceklerini açıkladı.

Trump, gelişmeyi 16 Ekim'de Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından duyurdu.

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, görüşme iki saatten uzun sürdü.

Sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada, "Başkan Putin ve ben, Rusya ile Ukrayna arasındaki bu 'utanç verici' savaşı sona erdirip erdiremeyeceğimizi görmek için, Macaristan'ın Budapeşte kentinde bir araya gelmeyi kararlaştırdık" dedi.

Trump, "Bugünkü telefon görüşmesinde önemli ilerleme sağlandığını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Putin'in özel temsilcisi Kirill Dmitriev, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı ile Donald Trump arasındaki görüşmenin "olumlu ve verimli" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı, her iki ülkeden "üst düzey danışmanların" gelecek hafta biraraya geleceğini sözlerine ekledi.

Trump, ABD heyetine Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun liderlik edeceğini ve buluşma yerinin daha sonra belirleneceğini belirtti.

Trump'ın açıklaması, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Beyaz Saray ziyaretinden bir gün önce geldi.

Trump, Putin ile görüşmesini 17 Ekim'de Zelenskiy ile birlikte değerlendireceklerini de ekledi.

Zelenskiy'nin ABD'den Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk seyir füzeleri göndermesini istemesi bekleniyor.

Trump daha önce bu teklifi değerlendirdiğini belirtmişti.

Trump'ın Rusya'ya karşı tutumu, Vladimir Putin'in Kiev ile ateşkes anlaşmasına yanaşmaması nedeniyle son aylarda sertleşti.

ABD Başkanı, Rusya anlaşmaya yanaşmazsa ülkesinin Tomahawk füzelerini gönderebileceğini söyledi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise, Tomahawk füzeleri konusunun Rusya için "son derece endişe verici" olduğunu söyledi.

