Trump ve Netanyahu, Beyaz Saray'da bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin gündeminde İran ve Gazze'nin yer alması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD- İran arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleşen görüşmelerin ardından Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu ağırlıyor. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, gündemin İran ve Gazze olması bekleniyor.

Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başından bu yana iki lider yedinci kez bir araya geliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
