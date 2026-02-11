Trump ve Netanyahu, Beyaz Saray'da bir araya geldi
ABD Başkanı Donald Trump, ABD- İran arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleşen görüşmelerin ardından Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu ağırlıyor. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, gündemin İran ve Gazze olması bekleniyor.
Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başından bu yana iki lider yedinci kez bir araya geliyor.
