Trump ve NATO Genel Sekreteri Rutte Beyaz Saray'da Bir Araya Geliyor
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da güvenlik ve ittifak konularını görüşmek üzere bugün bir araya gelecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya