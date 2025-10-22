Haberler

Trump ve NATO Genel Sekreteri Rutte Beyaz Saray'da Bir Araya Geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da güvenlik ve ittifak konularını görüşmek üzere bugün bir araya gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bugün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da görüşeceği bildirildi.

ABD'ye ziyarette bulunacak olan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Beyaz Saray'da bir araya geleceği belirtildi. ABD basınındaki haberlere göre, görüşmede güvenlik ve ittifak konularının ele alınması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
