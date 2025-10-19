Haberler

Trump, Uyuşturucu Taşıyan Denizaltının İmha Edildiğini Açıkladı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Karayipler açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir denizaltının imha edildiğini duyurdu. Olayda denizaltındaki 4 'narkoteröristten' ikisi öldürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ilerleyen büyük bir uyuşturucu denizaltısının imha edildiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 'uyuşturucu taşıdığını' iddia ettiği bir denizaltının ABD ordusu tarafından Karayipler açıklarında vurulduğunu, buradan kurtulan 2 kişinin ülkelerine iade edileceğini belirtti. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, denizaltının Karayipler üzerinde ABD topraklarına doğru 'uyuşturucu taşırken' hedef alındığını kaydederek, denizaltında 4 'narkoteröristin' olduğunu ve bunlardan ikisinin öldürüldüğünü duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
