Trump, Uyuşturucu Taşıyan Denizaltının İmha Edildiğini Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ilerleyen büyük bir uyuşturucu denizaltısının imha edildiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 'uyuşturucu taşıdığını' iddia ettiği bir denizaltının ABD ordusu tarafından Karayipler açıklarında vurulduğunu, buradan kurtulan 2 kişinin ülkelerine iade edileceğini belirtti. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, denizaltının Karayipler üzerinde ABD topraklarına doğru 'uyuşturucu taşırken' hedef alındığını kaydederek, denizaltında 4 'narkoteröristin' olduğunu ve bunlardan ikisinin öldürüldüğünü duyurdu.