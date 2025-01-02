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Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak'ta görüşmek üzere

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ABD'de yeni başkan Donald Trump'tan ülkeyi kana bulayan saldırıların ardından dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, "Ülkemiz kaos içinde, tüm dünyada alay konusu, açık sınırlar, zayıf liderlik ve artan tehditlerle karşı karşıya. Emniyeti ve demokrasiyi yeniden sağlamak için acil eylem gerekiyor. 20 Ocak'ta görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

ABD'nin New Orleans eyaletinde dün gerçekleşen araçlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybederken bugün de New York'ta bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda en az 11 kişi yaralandı.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Yeni yıla kanlı saldırılarla başlayan ABD'de yaşananlar dünya gündemine bomba gibi düşerken 20 Ocak'ta görevine başlayacak olan yeni Başkan Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"BANA SALDIRMAYA ODAKLANIYORLAR"

Trump "Ülkemiz kaos içinde, tüm dünyada alay konusu, açık sınırlar, zayıf liderlik ve artan tehditlerle karşı karşıya. Adalet Bakanlığı, FBI ve savcılar Amerikalılar'ı şiddet ve yolsuzluktan korumak yerine bana saldırmaya odaklanıyorlar.

"ACİL EYLEM GEREKİYOR"

Demokratlar ülkemizi hayal kırıklığına uğrattı ve güvenliği, emniyeti ve demokrasiyi yeniden sağlamak için acil eylem gerekiyor. 20 Ocak'ta görüşmek üzere. Amerika'yı tekrar mükemmel yapın" ifadelerini kullandı.

Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak'ta görüşmek üzere
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAy kural:

Kendin çal..kendin oyna...Dünya artık ABD senaryolarına inanmıyor. Hollywood izlemiyoruz artık..

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Haber Yorumlarıahmet kasap:

EY AMERİKA 11 EYLÜLDEN DERSİMİZİ ÇOK İYİ ALDIK BİZ BAKALIM BAŞIMIZA DAHA NE ÇORAPLAR ÖRECEKSİN YAVRULARINLA BERABER

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Muz cumhuriyeti hahahhh

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Haber YorumlarıMülayim:

Trump sinirlendi vaziyet alın :)))

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Sırf Amerika'ya muhalif olmak için masum insanları hedef alan terör eylemini savunacak kadar da alçalmayın.. Araplar kutsal millet size göre. Asla şiddet, terör ve katliam ile alakaları yoktur. Tarihleri de sütlaç gibi bembeyazdır.

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