Trump: Ukrayna'ya güvenlik garantilerini Avrupa verecek, ABD sürece katkı sağlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği ve başkanlık kararnamelerine imza attığı törende Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"UKRAYNA'YA SAĞLANACAK GÜVENLİK GARANTİLERİNİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Trump, henüz detaylı görüşmelerde bulunmadıklarını ifade ettiği Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerine destek vereceklerini bildirdi. ABD Başkanı, " Ukrayna'ya güvenlik garantilerini henüz ayrıntılarını tartışmadık. Avrupa Ukrayna'ya önemli güvenlik garantileri verecek ve vermeli de. Biz de Avrupa'ya yardım etmek için sürece dahil olacağız. Biz NATO ile iş yapıyoruz, Ukrayna ile iş yapmıyoruz. NATO füzeler istiyor, Patriot füzeleri istiyorlar. Biz füzeleri NATO'ya veriyoruz. NATO da bize ödeme yapıyor. Ukrayna'ya hiç para vermiyoruz." diye konuştu.

PUTİN, NEDEN ZELENSKİ İLE GÖRÜŞMEK İSTEMİYOR?

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in neden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşme konusunda isteksiz olduğuna ilişkin soruya ise "Onu sevmiyor. Benim de sevmediğim insanlar var." şeklinde yanıt verdi.

"ÇİN NÜKLEER SİLAHLARDA 5 YIL SONRA BİZİ YAKALAYACAK"

Trump ayrıca, Putin ile konuştuğunu ve görüşmede nükleerden arındırma konusunun da gündeme geldiğini belirterek. "Putin'le nükleer silahları sınırlandırma üzerine konuştuk. En çok bizim, sonra Rusya'nın, sonra Çin'in nükleer silahı var. Çin çok geride ama 5 yıl sonra bizi yakalayacak."

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

RUSYA, BMGK'NIN DAİMİ ÜYELERİNİN GARANTÖR OLMASINI ÖNERMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün ABD merkezli televizyon kanalı NBC News'e verdiği röportajda Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışa varılması için Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyesi olan 5 ülkenin yer alması gerektiğini, NATO'nun ise söz konusu garantilerde rol oynamaması gerektiğini söylemişti. Lavrov, garantörlere Almanya ve Türkiye gibi ülkelerin de dahil olabileceğini dile getirmişti.