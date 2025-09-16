Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80'inci oturumu kapsamında önümüzdeki hafta New York'a gidecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, ABD Başkanı Donald Trump tarafından kabul edileceğini bildirdi. Rubio, Trump'ın Kiev ile Moskova arasında bir barış anlaşmasına aracılık etmeyi umduğunu belirtti.