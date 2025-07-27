Trump, Tayland ve Kamboçya Liderleriyle Ateşkes İçin Görüşüyor

Trump, Tayland ve Kamboçya Liderleriyle Ateşkes İçin Görüşüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmelerde, iki ülke arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi ve ateşkes sağlanması için çağrıda bulundu. Trump, her iki ülkeyle devam eden ticaret anlaşmalarına atıfta bulunarak, barışın sağlanmasının önemini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Tayland ve Kamboçya liderleriyle görüşerek iki ülke arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi için ateşkes çağrısında bulundu.

İskoçya'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, Tayland ile Kamboçya arasında ateşkes için görüşmeler yaptığını duyurdu. Trump, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile görüştüğünü ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai ile de temas kuracağını belirtti. Çatışmaların durdurulmasını talep eden Trump, her iki ülkeyle devam eden ticaret anlaşması görüşmelerine atıfta bulunarak, savaş halinde olan ülkelerle anlaşma yapmayacaklarını vurguladı.

Ayrıca, daha önce Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin çözümündeki rolüne benzer bir şekilde bu krizde de arabuluculuk yapmaya atıfta bulunan Trump, "Karmaşık bir durumu basitleştirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Tayland Başbakan Vekili Phumtham ile görüştüğüne dair paylaşımda bulunan Trump, bu görüşmenin çok olumlu geçtiğini aktardı. Tayland'ın, Kamboçya gibi acil bir ateşkes ve barış istediğini ifade eden Trump, bu mesajı Kamboçya Başbakanı Hun'a ileteceğini dile getirdi. Her iki tarafı dinledikten sonra ateşkes, barış ve refahın doğal bir sonuç gibi göründüğünü vurgulayan Trump, yakın zamanda bu konuda gelişmeler beklendiğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Karabük 5 gündür yanıyor! Yangının büyüklüğü kamerada

5 gündür yanan kentimizde yerleşim yerleri bir bir boşaltılıyor
Yangın yerini karıştıran iddia! Tekme tokat dövüldü, jandarma kurtardı

Yangın yerini karıştıran iddia! Tekme tokat dövüldü, jandarma kurtardı
Erdoğan ve Macron Gazze'deki durumu görüştü! Fransa Cumhurbaşkanı'ndan Türkçe paylaşım

Macron "Az önce Erdoğan'la görüştüm" diyerek duyurdu
ÖTV zammı sonrası ilandaki araçların fiyatları tek tek değişiyor

Tepki çeken düzenleme sonrası fiyatlar tek tek değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 aracı biçen İETT otobüsünün kamera görüntüleri ortaya çıktı! Şoförün hareketleri pes dedirtiyor

10 aracı biçen otobüsün kamera görüntüleri ortaya çıktı! Şoföre dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.