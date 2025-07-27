Trump, Tayland ve Kamboçya Liderleriyle Ateşkes İçin Görüşüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Tayland ve Kamboçya liderleriyle görüşerek iki ülke arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi için ateşkes çağrısında bulundu.

İskoçya'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, Tayland ile Kamboçya arasında ateşkes için görüşmeler yaptığını duyurdu. Trump, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile görüştüğünü ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai ile de temas kuracağını belirtti. Çatışmaların durdurulmasını talep eden Trump, her iki ülkeyle devam eden ticaret anlaşması görüşmelerine atıfta bulunarak, savaş halinde olan ülkelerle anlaşma yapmayacaklarını vurguladı.

Ayrıca, daha önce Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin çözümündeki rolüne benzer bir şekilde bu krizde de arabuluculuk yapmaya atıfta bulunan Trump, "Karmaşık bir durumu basitleştirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Tayland Başbakan Vekili Phumtham ile görüştüğüne dair paylaşımda bulunan Trump, bu görüşmenin çok olumlu geçtiğini aktardı. Tayland'ın, Kamboçya gibi acil bir ateşkes ve barış istediğini ifade eden Trump, bu mesajı Kamboçya Başbakanı Hun'a ileteceğini dile getirdi. Her iki tarafı dinledikten sonra ateşkes, barış ve refahın doğal bir sonuç gibi göründüğünü vurgulayan Trump, yakın zamanda bu konuda gelişmeler beklendiğini kaydetti.