Trump'tan Ukrayna'ya mesaj: Anlaşma konusunda hızlı davranmalılar

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu gerçekleştirilecek barış müzakerelerinin öncesinde, Ukrayna yönetimine bir anlaşmaya varılması noktasında 'hızlı davranma' çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Hafta sonu Miami'de gerçekleşecek Rusya-Ukrayna görüşmeleri kapsamında, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Kremlin'den gelen yetkiliyle bir araya geleceği temaslara değinen Trump, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bazı konularda ilerleme sağlıyorlar ancak umarım Ukrayna hızlı davranır. Umuyorum Ukrayna hızlı hareket eder çünkü Ruslar halen orada. Her seferinde onlar çok uzun süre düşününce Ruslar da fikir değiştiriyorlar."