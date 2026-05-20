Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a 'parfüm' teşekkürü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine gönderdiği parfüm hediyesini ve Beyaz Saray antetli özel notu sosyal medyada paylaşarak teşekkür etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine gönderdiği iki adet parfüm ile Beyaz Saray antetli bir notun fotoğrafını sanal medya hesabından paylaştı. Şara paylaşımında, Trump'ı etiketleyerek, "Bazı görüşmeler iz bırakır; bizimkisi görünüşe göre bir koku bıraktı. Cömertliğiniz ve bu değerli hediyeyi tazelediğiniz için teşekkür ederim Sayın Başkan. O görüşmenin ruhunun Suriye ile ABD arasında daha güçlü bir ilişkiyi şekillendirmeye devam etmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

Şara'nın paylaştığı fotoğrafta yer alan Beyaz Saray logolu özel notta ise Trump'ın, "Ahmed, sana bu harika parfümü verdiğimde çektirdiğimiz fotoğrafı herkes konuşuyor. Sadece bitmiş olma ihtimaline karşı yenisini gönderiyorum" şeklinde bir mesaj yazdığı ve notu bizzat imzaladığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
