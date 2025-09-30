Haberler

Trump'tan Putin'e tüm dünyayı tedirgin eden gözdağı: Gerekirse herkesten iyi nükleer silahımız var

Trump'tan Putin'e tüm dünyayı tedirgin eden gözdağı: Gerekirse herkesten iyi nükleer silahımız var
ABD Başkanı Donald Trump'tan Rusya'ya tüm dünyayı tedirgin eden açık bir gözdağı geldi. Trump, "Son zamanlarda Rusya tarafından biraz tehdit edildik. Ben de oraya bir nükleer denizaltı yolladım. Kimse onun nerede olduğunu bulamaz. Bu, yaptığımız en ölümcül silahlardan biri. Rusya'ya yönelebilir, o yüzden çok dikkatli olması gerekiyor. Kullanmak gerekirse herkesten iyi nükleer silahımız var" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından tüm dünya ile paylaştığı 'Gazze Barış Planı'yla ilgili kritik bir açıklamada daha bulundu.

HAMAS'A SÜRE VERDİ

ABD'li üst düzey generallere seslenmek üzere kameraların karşısına geçen Trump, barış planının sadece Gazze'yi kapsamadığını ve daha büyük bir anlaşma olduğunu vurgulayarak, "Hamas'a planı kabul etmesi için 3-4 gün veriyorum. Yoksa İsrail gerekeni yapar" dedi.

Trump'tan Rusya'ya tüm dünyayı tedirgin eden tehdit: Kullanmak gerekirse herkesten iyi nükleer silahımız var

Hamas'ın söz konusu anlaşmaya uymak zorunda olduğunu dile getiren Trump, "Biliyorum zor olacak ama anlaşmaya uymak zorundalar. Bütün Arap ülkeleri bu plana 'tamam' dediler. Bildiğiniz gibi 7 tane savaş bitirdim." ifadelerini kullandı.

"PUTİN VE ZELENSKİY'İ BİR ARAYA GETİRMEK ZORUNDAYIZ"

ABD Başkanı, konuşmasının bir bölümünde Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değindi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ikna edebileceğini düşündüğünü belirten Trump, "Şimdiye kadar karşılaştığım en zor lider o çıktı. Birçok ülkedeki çatışmayı bitiriyorum. İşe yararsa bitirdiğim 8. savaş olacak. Putin ve Zelenskiy'i bir araya getirmek zorundayız." diye konuştu.

RUSYA'YA AÇIK GÖZDAĞI: KULLANMAK GEREKİRSE HERKESTEN İYİ NÜKLEER SİLAHIMIZ VAR

Öte yandan, Rusya'ya tüm dünyayı tedirgin eden bir gözdağı da veren Trump, "Son zamanlarda Rusya tarafından biraz tehdit edildik. Ben de oraya bir nükleer denizaltı yolladım. Kimse onun nerede olduğunu bulamaz. Bu, yaptığımız en ölümcül silahlardan biri. Bir ya da iki denizaltıdan bahsediyorum. Rusya'ya yönelebilir, o yüzden çok dikkatli olması gerekiyor. Kullanmak gerekirse herkesten iyi nükleer silahımız var. Umarız bu nükleerleri kullanmak zorunda kalmayacağız." dedi.

Trump'tan Rusya'ya tüm dünyayı tedirgin eden tehdit: Kullanmak gerekirse herkesten iyi nükleer silahımız var

Kaynak: Haberler.com / Dünya
