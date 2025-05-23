Trump'tan Rusya-Ukrayna Esir Takası Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takasının tamamlandığını söyleyerek tarafları müzakere dolayısıyla tebrik etti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Rusya-Ukrayna savaşı hakkında açıklamada bulundu. Trump paylaşımında, "Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası henüz tamamlandı. Kısa süre içinde yürürlüğe girecek. Müzakere dolayısıyla iki tarafa da tebrikler. Bu, büyük bir şeye yol açabilir mi?" ifadelerini kullandı.