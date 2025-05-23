Trump'tan Rusya-Ukrayna Esir Takası Açıklaması

Trump'tan Rusya-Ukrayna Esir Takası Açıklaması
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında tamamlanan büyük bir esir takasını duyurarak, müzakere süreci için tarafları tebrik etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takasının tamamlandığını söyleyerek tarafları müzakere dolayısıyla tebrik etti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Rusya-Ukrayna savaşı hakkında açıklamada bulundu. Trump paylaşımında, "Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası henüz tamamlandı. Kısa süre içinde yürürlüğe girecek. Müzakere dolayısıyla iki tarafa da tebrikler. Bu, büyük bir şeye yol açabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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