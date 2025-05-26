Trump'tan Putin ve Zelenskiy'e Sert Eleştiriler

Trump'tan Putin ve Zelenskiy'e Sert Eleştiriler
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınadı ve Putin'in davranışlarını eleştirirken, Zelenskiy'nin açıklamalarının da ülkesine zarar verdiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği saldırıların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu eylemlerinden 'memnun olmadığını' belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırı düzenlemesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, Putin ile uzun süredir çok iyi ilişkiler yürüttüklerini kaydederek, "Ancak ona bir şeyler oldu. Tamamen çıldırdı. Gereksiz yere birçok insanı öldürüyor" ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i de eleştiren Trump, "Başkan Zelenskiy bu şekilde konuşarak ülkesine hiçbir iyilik yapmıyor. Ağzından çıkan her şey sorun yaratıyor, bundan hoşlanmıyorum, buna bir son verse iyi olur" açıklamasında bulundu.

Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın kendi başkanlık döneminde olsaydı başlamayacağını savunarak, "Bu Zelenskiy, Putin ve Biden'ın savaşıdır. Ben yalnızca, beceriksizlik ve nefretle başlatılmış bu büyük ve çirkin yangınları söndürmeye yardım ediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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