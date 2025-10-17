Haberler

Trump'tan Putin'e Tomahawk tehdidi: Bu fikir hoşuna gitmedi

Güncelleme:
ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin "Telefonda Putin'e karşı tarafa birkaç bin Tomahawk göndermeme ne dersin dedim. Bu fikir hoşuna gitmedi" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Putin'le çok verimli bir görüşme yaptım. Beni, Ortadoğu'da barışın sağlanması konusunda tebrik etti" dedi.

MACARİSTAN'DA ZİRVE KARARI

Trump açıklamasında, "Ukrayna'daki savaş bittiğinde Rusya ile ABD arasında gerçekleşecek ticaret hakkında da uzun uzun konuştuk. Gelecek hafta üst düzey danışmanlarımızın bir toplantı yapması konusunda anlaştık.

Putin ve ben, Rusya ile Ukrayna arasındaki bu savaşı sona erdirebilmek için, Macaristan'ın Budapeşte kentinde bir araya geleceğiz. Başkan Zelenskiy ve ben yarın Oval Ofis'te bir araya gelerek, Başkan Putin ile yaptığım görüşmeyi ve daha birçok konuyu ele alacağız. Büyük ilerleme kaydedildiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

PUTİN'E TOMAHAWK TEHDİDİ

Görüşmede Tomahawk füzeleri de gündeme geldi. Trump konuya ilişkin açıklamasında "Telefonda Putin'e karşı tarafa birkaç bin Tomahawk göndermeme ne dersin dedim. Bu fikir hoşuna gitmedi" dedi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya

