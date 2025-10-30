Haberler

Trump'tan Pentagon'a nükleer silah testlerine başlama talimatı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'na 'derhal' nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini duyurdu.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'na nükleer silah testlerine başlama talimatı verdi.
  • Trump, ABD'nin diğer ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu ifade etti.
  • Trump, Rusya'nın nükleer güçte ikinci, Çin'in ise üçüncü sırada olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diğer ülkelerin test programları nedeniyle Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) nükleer silahlarımızı test etmeye başlaması talimatını verdim. Bu süreç hemen başlayacak" ifadelerini kullandı.

"HERKESTEN DAHA FAZLA NÜKLEER SİLAHIMIZ VAR"

ABD'nin 'diğer ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu' belirten Trump, bunun kendisinin ilk döneminde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Trump, "Nükleerin büyük yıkıcı gücü nedeniyle bunu elde etmekten nefret ettim ama başka seçeneğim yoktu. Rusya ikinci, Çin ise uzak bir üçüncü sırada ancak 5 yıl içinde eşitlenecekler" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Dünya
